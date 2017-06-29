المسيرةالخميس 29 حزيران 2017 عناوين “المسيرة” – 60 عاماً… ليالي المجد في بعلبلك ــ فؤاد طحطوح “الدالول”عناوين “المسيرة” – العدد 1617ـ بعد موقف نصرالله: الأفغان في لبنان؟ـ إلغاء الطائفية… يضرب الفكرة اللبنانيةـ النائب آلان عون: قانون الانتخاب ثورة فعلية“القوات” مستفيدة والتحالفات متحركةـ جعجع ردًا على نصرالله:الجيش يتصدى إذا اعتدت إسرائيللا يمكن أن نفتح حدودنا أمام أناس ليحتلوا بلادناـ أزمة الكهرباء إذا حُلّت:ما هو مصير الشركات الخاصة وأصحاب المولّدات؟ـ مستشفى البوار الحكومي… تابعتسلم وتسليم وإحالة إلى التفتيش المركزي وتوضيح من عازارـ فؤاد طحطوح «الدالول»: ورايي ع زحلةحملنا الشهدا ع ضهرنا وكل دقيقة كانت توازي حياة إنسانـ الشهيدان درغام دعبول وعبدالله يونسقداس وشجرتا زيتون على نيتهما في عين الحور“درب الحرية” من عيون السيمان الى زحلة فيروز رحمه: لا ننسى تاريخنا كمقاومةـ الحياة النسكية في الكنيسة المارونيةثلاثة نساك صاروا بطاركة وأربعة أتوا من فرنساـ ستون عاماً… ليالي المجد في بعلبكعواميد الفن بين عواميد القلعةـ البروفسور ريشا: “ثلاثةٌ… أحدُها زائدٌ عن اللزوم”إبني مصاب بإعاقة… هذه قصتيـ مهرجانات بيروت الثقافية تدخل “غينيس”أضخم شاشة عالمياً في ميدان سباق الخيلـ Baywatchمايوه باميلا أندرسون الأحمر عاد الى صالات السينماـ بطولة آسيا لكرة السلة بين الطموحات والإنتقاداتمصدر إتحادي: لبنان سيكون جاهزاً ونحن متفائلون …ـ آخر مشهد: بين وئام… وأصالةللإشتراك في “المسيرة” Online: http://www.almassira.com/subscription/signup/indexfrom Australia: 0415311113 or:[email protected]كلمات مفتاحية:عناوين المسيرةالمصدر: المسيرة