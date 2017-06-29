عناوين “المسيرة” – 60 عاماً… ليالي المجد في بعلبلك ــ فؤاد طحطوح “الدالول”

عناوين “المسيرة” – العدد 1617

ـ بعد موقف نصرالله: الأفغان في لبنان؟

ـ إلغاء الطائفية… يضرب الفكرة اللبنانية

ـ النائب آلان عون: قانون الانتخاب ثورة فعلية

“القوات” مستفيدة والتحالفات متحركة

ـ جعجع ردًا على نصرالله:

الجيش يتصدى إذا اعتدت إسرائيل

لا يمكن أن نفتح حدودنا أمام أناس ليحتلوا بلادنا

ـ أزمة الكهرباء إذا حُلّت:

ما هو مصير الشركات الخاصة وأصحاب المولّدات؟

ـ مستشفى البوار الحكومي… تابع

تسلم وتسليم وإحالة إلى التفتيش المركزي وتوضيح من عازار

ـ فؤاد طحطوح «الدالول»: ورايي ع زحلة

حملنا الشهدا ع ضهرنا وكل دقيقة كانت توازي حياة إنسان

ـ الشهيدان درغام دعبول وعبدالله يونس

قداس وشجرتا زيتون على نيتهما في عين الحور

“درب الحرية” من عيون السيمان الى زحلة

فيروز رحمه: لا ننسى تاريخنا كمقاومة

ـ الحياة النسكية في الكنيسة المارونية

ثلاثة نساك صاروا بطاركة وأربعة أتوا من فرنسا

ـ ستون عاماً… ليالي المجد في بعلبك

عواميد الفن بين عواميد القلعة

ـ البروفسور ريشا: “ثلاثةٌ… أحدُها زائدٌ عن اللزوم”

إبني مصاب بإعاقة… هذه قصتي

ـ مهرجانات بيروت الثقافية تدخل “غينيس”

أضخم شاشة عالمياً في ميدان سباق الخيل

ـ Baywatch

مايوه باميلا أندرسون الأحمر عاد الى صالات السينما

ـ بطولة آسيا لكرة السلة بين الطموحات والإنتقادات

مصدر إتحادي: لبنان سيكون جاهزاً ونحن متفائلون …

ـ آخر مشهد: بين وئام… وأصالة

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or:[email protected]