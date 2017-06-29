ميركل تغمز إلى ترامب من باب “الحمائية” و”الإنعزالية”

حذرت المستشارة الإلمانية أنجيلا ميركل من النزوع الى “الحمائية” و”الإنعزالية” قبل قمة مجموعة العشرين في إلمانيا، في نقد مبطن لمواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيشارك في القمة.

وأكدت ميركل أن أوروبا “مصمّمة أكثر من أي وقت مضى” على مكافحة التغير المناخي، وذلك بعد انسحاب واشنطن من اتفاق باريس حول المناخ.

وقالت ميركل أمام مجلس النواب في برلين بشأن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 7 و8 تموز بهامبورغ، “أن من يظنون أن الحمائية والانعزالية” هي الحل لتسوية مشاكل العالم “يرتكبون خطأ كبيرا”.