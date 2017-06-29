تمديد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن العام 2017

اصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا رقم 1004/ود بتمديد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن العام 2017، جاء فيه:

“ان وزير الدفاع الوطني،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/89 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة

يقرر:

المادة الاولى: تمدد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والصادرة عن العام 2017 حتى تاريخ 30/9/2017:

– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية والسفارات.

– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة.

– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة وديبلوماسية.

– تراخيص حمل السلاح صفة ديبلوماسية.

المادة الثانية: يجدد مفعول جميع تراخيص حمل الاسلحة بما فيها الديبلوماسية في مدينة زحلة والبقاع الشمالي، باستثناء تراخيص حمل السلاح الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية ولموظفي السفارات الاجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة:يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/7/2017”.