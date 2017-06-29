عراجي: إقرار السلسلة أصبح على قاب قوسين

رأى النائب عاصم عراجي ان اقرار السلسلة اصبح على قاب قوسين لأن الجميع بات مقتنعا بضرورة انهاء هذا الملف.

وفي حديث لصوت لبنان أوضح عراجي ان مجلس النواب سيدرس وجهات النظر كافة والاعتراضات حول البنود المدرجة والتي يمكن ان يطرأ عليها بعض التغييرات والمتعلقة بالضرائب للوصول الى الحل المنشود واقرار السلسلة مع التمويل لان الوضع الاقتصادي على الموظفين والعمال صعب.

واشار الى ان القطاع الخاص يتبع القطاع العام والمفروض ان يكون هناك زيادات للخاص، لان اي ارتفاع بالاسعار سيلحق كل الموظفين في كل القطاعات.

وعن التحالفات في الانتخابات النيابية، اعتبر عراجي ان الانتخابات الفرعية لا تعطي فكرة عن تحالفات الانتخابات في شهر ايار، الا انها قد تكون بروفا للتحالفات الحقيقية التي ستظهر في أيار.