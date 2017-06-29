كيدانيان في مؤتمر لكلية السياحة: وضعتنا أمام مسؤولية إعداد الخطط لتمكين القطاع من استعادة حركته

نظمت كلية السياحة وادارة الفنادق في الجامعة اللبنانية، مؤتمرا في مبنى الادارة المركزية للجامعة – المتحف، بعنوان “السياحة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – التحديات والفرص”، برعاية وزير السياحة اواديس كيدانيان وحضوره، وبالتعاون مع منظمة الخبراء السائحين العرب ممثلة بالدكتور خالد الرشيد.

افتتح المؤتمر بعرض فيلم وثائقي عن كلية السياحة وادارة الفنادق في الجامعة تناول مسيرتها منذ تأسيسها وحتى اليوم، وعرض “دورها الريادي في توفير أداء عال ومتخصص لطلابها وخريجيها”.

واختتم الافتتاح بكلمة وزير السياحة قال فيها: “اعرب عن سعادتي البالغة لوجودي بينكم في هذا المؤتمر الذي يتناول السياحة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وما نواجهه من تحديات وما ينتظرنا من فرص للنمو واعادة النهوض. وأشكر كلية السياحة وادارة الفنادق في الجامعة اللبنانية لتنظيمها مثل هذا المؤتمر”، وقال: “الكل يعلم ان السياحة هي الرافعة التي تدعم اقتصاد الدول وتحقق التنمية والتطور، وان السياحة تتأثر بالازمات والاحداث والكوارث”.

ولفت الى ان “منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي ينتمي اليها لبنان واجهت في الفترة الماضية القريبة تحديات قوية”، وقال: “عرف لبنان الذي يتغنى بمقوماته الطبيعية والحضارية والبشرية تراجعا في ارقام السياح العرب والاجانب. هذا الواقع وضع وزارة السياحة امام مسؤولية ادارة الازمة وإعداد الخطط لتمكين القطاع السياحي العريق والفاعل من استعادة حركته ونشاطه”.

وليست استضافة كلية السياحة وادارة الفنادق لكم على ارض لبنان الا دليل عافية وامل في هذا البلد، ورغبة من الكلية بجمع اهل العلم والسياحة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للتفكر والتعاون من اجل دعم القطاع السياحي فيها”.

وأضاف: “ان وزارة السياحة ترحب باقامة مثل هذه المؤتمرات التي تشكل قنوات اتصال مباشرة مع المتخصصين وتؤكد ضرورة تضافر الجهود للعمل على تحويل التحديات الى فرص يمكن الافادة منها”.

وكرر شكره لكلية السياحة وادارة الفنادق “لتنظيمها هذا المؤتمر ونحن ننتظر التوصيات التي ستصدر عنه لتعزيز التعاون في ما بيننا”.