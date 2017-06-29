بالصور: “الفأس” توقع عناصر إرهابية خطيرة في البحرين… والداخلية: تدربوا في إيران ومعسكرات “حزب الله”

اعتقلت السلطات البحرينية مجموعة من العناصر الإرهابية عقب تنفيذ حملة أمنية استباقية أطلق عليها اسم “الفأس”. واتخذت المجموعة التابعة لتنظيم “سرايا الأشتر” الإرهابي، مبنى غير مأهول في منطقة الدير، موقعا يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتحضير وتصنيع كميات من المواد شديدة الانفجار.

من جهته، أعلن رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن أن أعمال البحث والتحري لا تزال جارية للقبض على باقى التشكيل الإرهابي، مشيراً إلى أن قوات الأمن البحريرن تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة وشديدة الانفجار. وأضاف: “إتخذت المجموعة مبنى غير مأهول في منطقة الدير، موقعاً يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتحضير وتصنيع كميات من المواد شديدة الانفجار”، موضحاً إلى أن “الوقائع والتحريات تشير إلى أن أعضاء هذه الخلية شاركوا تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً في سلسلة من الاعتداءات الإرهابية، التي وقعت في الفترة الأخيرة”.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة برجال الشرطة البحرينية بعد القبض على العناصر الإرهابيّة المشاركين بتخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليّات الإرهابيّة. وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “عملية الفأس في الدير تطيح بعدد من الإرهابيين الذين تدربوا في إيران و معسكرات “حزب الله” هم ومتفجراتهم، الشكر لله ولرجال أمننا البواسل”.