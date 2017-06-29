رؤساء روابط الرسمي ونقيب المعلمين: لإقرار سلسلة عادلة تأخذ في الاعتبار حقوق كل المستفيدين منها

عقد رؤساء روابط التعليم الثانوي والمهني والأساسي الرسمي ونقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض، لقاء ناقشوا خلاله “الأجواء التي ترافق موضوع سلسلة الرتب والرواتب، خصوصا بعد الكلام الذي صدر عن الرئيس نبيه بري حول اولوية وضعها بند أول على الجلسة التشريعية المقبلة”.

وقدر المجتمعون في بيان على الاثر، “وبعد حالة الانفراج السياسي التي رافقت إقرار قانون للانتخابات وفتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، موقف الرئيس بري وكل الكتل النيابية التي أبدت تأييدها لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، على أمل أن تترجم هذه المواقف بالفعل في الجلسة النيابية الموعودة في شهر تموز المقبل والتي باتت الفرصة الأخيرة أمام السادة النواب للخروج من حال المماطلة على مدى أكثر من خمس سنوات”.

وأكدوا على “إقرار سلسلة عادلة منصفة تأخذ بالاعتبار حقوق كل المستفيدين منها مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل القطاعات والمكرسة بقوانين منذ سنوات”، مطالبين بترجمة الالتزامات والتعهدات التي أعطيت لإزالة الغبن اللاحق بالتعليم الثانوي والمهني، خصوصا في ما يتعلق بالدرجات وتعديل قيمة الدرجة صونا للعدالة وحفظا للموقع الوظيفي لهذا القطاع وكل القطاعات الأخرى.

وشدد المجتمعون على ضرورة “حفظ حق المتقاعدين وإعطائهم نفس نسبة الزيادة لمن هم في الملاك وإلغاء الشطور التي كانت مطروحة في مشروع قانون السلسلة الأخير، وإلغاء المادتين 37 و32 من مشروع قانون السلسلة وإنصاف المعلمين المعينين على الدرجة الأولى بعد تاريخ 1/1/2010، والحفاظ على وحدة التشريع بين القطاع العام والخاص خصوصا الأساتذة والمعلمين في التعليم الخاص”.