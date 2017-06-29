الرئيس الصيني بدأ زيارة تاريخية إلى هونغ كونغ

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى هونغ كونغ في الذكرى العشرين لعودة هذه المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين، على وقع اعتقال نشطاء كانوا يقومون باحتجاجات في هذه المدينة المقسومة سياسياً.

وقال لدى وصوله الى المطار :”بعد تسع سنوات أطأ مجدداً أرض هونغ كونغ.أشعر بسعادة بالغة. لهونغ كونغ دائما مكان في قلبي”.

واوضح في تصريحات وجيزة على أرض مطار هونغ كونغ الرئيسي تشيب لاب كوك، إن الصين ستدعم المدينة ذات الحكم شبه ذاتي “كما فعلت دائما”.

وهذه الزيارة الاولى لشي إلى هونغ كونغ منذ توليه الرئاسة في 2013 وتأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن بكين تهدد الحريات في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.