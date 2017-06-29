بالفيديو: إحذروا المخدرات… إنقاذ شاب من جرعة زائدة مباشرة على “فيسبوك”

صوّر شابان رجلاً وامرأة مغمى عليهما في مدينة بوسطن الأميركية، ونقلا وقائع إنقاذ الشاب بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات، عبر تطبيق البث الحي “فيسبوك لايف”، وجمع الفيديو إلى الآن أكثر من 12 مليون مشاهدة.

وأفادت شبكة “سي أن أن” الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن اثنين من المارّة لاحظا أن رجلاً وامرأة أغمي عليهما في موقف سيارات في بوسطن، وشاهدوا حقنة على حجر المرأة، وصورا بينما حاولا إنقاذهما.

استيقظت المرأة أولاً، لكن الرجل لم يستجب، فتوجهت إلى السيارة وأحضرت الـ “ناركان” (دواء لعلاج أعراض التسمم بالمخدرات)، كما أعطته إنعاشاً رئوياً.

وحضرت الشرطة لاحقاً إلى موقع الحادثة، ولم تقم بأي اعتقال، إذ لم تعثر على أي مخدرات، كما لم تبدأ تحقيقاً بشأن الفيديو.