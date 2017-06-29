“قوى الأمن”: توقيف مروّجي مخدرات في جل الديب

نتيجةً للمتابعة والرصد، وبناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخصين بترويج المخدرات في محلة جل الديب.

تمكنت دورية من المكتب المذكور، بتاريخ 28/06/2017، من توقيف المشتبه بهما في المحلّة المذكورة، وهما:

_ ح. ع. ( مواليد عام 1984، سوري)

_ ف. م . ( مواليد عام 1995، سوري)

وضبط بحوزتهما مسدس حربي عيار 8 ملم، إضافة الى أنواع وكميات المواد المخدرة التالية:

_ 114 غ. سيلفيا مقسمين ضمن 28 كيس نايلون.

_ 33 غ . حشيشة الكيف مقسمة بـ 3 أكياس نايلون.

_ 93 غ. كوكايين مقسمين بـ 61 ظرفاً.

_ 110 حبات ترامادول مقسمة بـ 11 ظرفاً.

_ 73 حبة كبتاغون في ظرفين.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.