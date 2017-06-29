“قناديل البحر” لها قيمة اقتصادية وتستخدم في صناعة الدواء!!

اعلن وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي أنه كان في الساحل الشمالي أثناء ظهور قناديل البحر على الشواطئ المصرية، مشيراً إلى أنه تم العمل على إنشاء دراسة لمعرفة سبب هذه الظاهرة. وأضاف: “قناديل البحر لها قيمة اقتصادية ويتم إدخالها في الصناعات الدوائية وصناعة الأعلاف، وفي نفس الوقت تسبب خسائر لقطاع السياحة”.

فهمي، وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج “إنفراد” عبر فضائية “العاصمة”، أوضح أن سبب وجود هذا الحجم من قناديل البحر، هو ندرة السلاح نتيجة تنمية الساحل الشمالي، وهذا يدل على عدم وجود توازن بيئي بسبب تدخل البشر فيها، مشيراً إلى أن القضاء على قناديل البحر يكون من خلال رش مواد كيمائية وهذا يؤثر على حجم الأسماك، وهذا أمر غير مرغوب فيه، ومن الممكن القضاء عليها بزيادة عدد السلاحف أو وضع شباك قبل الشواطئ لمنع دخول قناديل البحر لها.