حاصباني: لن نتخلى عن المبادئ الكبرى في تحالفاتنا الإنتخابية واحتمال كبير للتعاون مع نديم الجميل

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أن “عجلة التحضير للإنتخابات لم تبدأ في “القوّات اللبنانيّة” بوتيرة عالية ولكن الاولية في الوقت الراهن هي للملفات الحيوية ونقوم بتصويب العمل على التنمية وهموم المواطن”، مشيراً إلى أن “إعلان رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع لبعض المرشحين ليس خطوة استباقيّة وإنما تنظيمية”. واضاف: “يتم اختيار المرشحين تبعاً للقانون الداخلي والإجراءات المتبعة داخلياً في “القوّات اللبنانيّة”.

حاصباني، وفي حديث للـ”NBN”، اعتبر أن القانون النسبي يسمح بالمرونة في تشكيل التحالفات، لافتاً إلى أن “ليس هناك ما يسمى تحالفاً انتخابياً وإنما هناك تعاون في بعض الأماكن بحسب الأولويات والمناطق وتركيبتها ومن الطبيعي أن لا مساومات على المبادئ الكبرى وما نزال نعمل في الإطار السيادي”. وأضاف: “هناك احتمال كبير للتعاون والتوافق مع النائب نديم الجميل في الإنتخابات المقبلة”.