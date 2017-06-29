“لقاح” ضدّ الهجمات الإلكترونية “بيتيا”

وأشار الباحثون إلى أن إنشاء ملف واحد في الكمبيوتر يُمكنه منع استمرار انتشار الفيروس في الجهاز نفسه، إذ على المستخدم إنشاء ملف مخصص للقراءة فقط (read only file)، باسم Perfc، ثم وضعه داخل ملفات “ويندوز سي” في الكمبيوتر، ما سيوقف مسار الهجوم، وفقاً لموقع “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي)، قبل ساعات.

ونشر موقع أخبار الأمن الإلكتروني “بليبينغ كمبيوتر” Bleeping Computer خطوات تعلمّ كيفية إنشاء الملف المذكور، ودعمه العديد من خبراء الأمن السيبراني.

وعلى الرغم من فعالية هذه الطريقة، إلا أنها تحمي فقط الكومبيوتر الذي يضم ملف Perfc، ولم يتمكن الباحثون إلى الآن من إيجاد “مفتاح قتل” لإيقاف الهجوم الخبيث.

وبالنسبة للغالبية العظمى من المستخدمين، يعدّ تحديث نسخة “ويندوز” المعتمدة في الكومبيوتر كافياً لمنع الهجوم من إصابة الجهاز.