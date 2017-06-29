مسؤول ياباني بارز “يشيد” بسياسة هتلر الاقتصادية

أثنى أحد صانعي الساسية النقدية لبنك اليابان المركزي، الخميس، على السياسات الاقتصادية لأدولف هتلر، لكنه قال إنها مكنت الدكتاتور النازي من أن يفعل أشياء فظيعة بالعالم. وذكر يوتاكا هارادا عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الياباني، أن صانعي السياسة الغربيين ساعدوا في وصول هتلر إلى السلطة بسبب تباطؤهم في تنفيذ مقترحات الخبير الاقتصادي البارز جون مينارد كينز لمكافحة الكساد الكبير.

وأضاف هارادا، في ندوة في طوكيو حول السياسة النقدية، أن هتلر اتخذ خطوات تحفيزية “رائعة” للمالية العامة والسياسة النقدية، وقال إنها أدت بدورها إلى “شيء فظيع للعالم” لأن تعزيز قبضته على السلطة أدى إلى المحرقة وخسائر بشرية هائلة أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأثارت شخصيات عامة في اليابان، التي كانت ضمن دول المحور مع ألمانيا وإيطاليا في الحرب العالمية الثانية، تعليقات تشيد ببعض جوانب النظام النازي، وهو ما أغضب جماعات المناهضة للعداء للسامية.