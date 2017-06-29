مروجو مخدرات في جبيل وطبرجا في قبضة الأمن

صـ در عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي :

في إطار العمل على ملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدرات للحد من انتشار هذه الآفة التي اصبحت تشكل خطراً على المجتمع، ومن اجل محاربتها على جميع الاصعدة.

1 ــ بتاريخ 17/6/2017 وفي محلة جبيل، وبعد عمليات رصد وتعقب، تمكنت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف المدعو:

ب. ح. (مواليد عام 1985، لبناني)

على متن سيارته نوع ” Subaro”، وضبط بداخلها /30/ غ من مادة الكوكايين مقسمة الى 20 مظروفاً وموضبة داخل اكياس صغيرة، /286/ غ من مادة بيضاء مجهولة النوع . وقد تبين انه يوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

سلم الموقوف والمضبوط والسيارة الى مخفر جبيل في وحدة الدرك الاقليمي، لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء لاشارة القضاء المختص.

2ــ كما تمكنت بتاريخ 18/6/2017 وفي محلة طبرجا، من توقيف:

ن. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)

م. ت. (مواليد عام 1953، لبناني)

بجرم ترويج مخدرات في احد الفنادق في المحلة المذكورة، وجرى ضبط /15/ غ من مادة الكوكايين داخل 4 مظاريف، /95/ غ من مادة حشيشة الكيف وعدد من الاوراق صغيرة الحجم تستعمل لتوضيب وتقسيم المخدرات وذلك داخل سيارة (م. ت.). كما تبين انه يوجد بحق الاول مذكرة توقيف بجرم تسهيل اعمال دعارة.

تم تسليمهما مع المضبوط والسيارة الى فصيلة غزير في وحدة الدرك الاقليمي لاجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء لاشارة القضاء المختص.