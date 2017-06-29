تدابير سير لمناسبة مهرجانات جونية

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه لمناسبة مهرجانات جونية الدولية في محلة المعاملتين بالقرب من كازينو لبنان، سيتم قطع السير على طول الطريق البحرية إعتباراً من مستديرة طبرجا لغاية مفرق غزير البحري مع كافة المفارق المؤدية إليها، وذلك من الساعة 19:00 لغاية الانتهاء بتواريخ: 2 – 8 – 9 -10 -11 – 14 – 15/07/2017،

واضافت في بيان: “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور”.