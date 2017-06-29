كاغ زات الرياشي: لبنان كان ولا يزال موطنا لالتقاء الاديان والثقافات

استقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، ممثلة الامين العام للامم المتحدة سيغريد كاغ.

بعد اللقاء قالت كاغ: “سررت بلقاء الوزير الرياشي، وكان اللقاء مثمرا وجرى البحث في رؤية الوزير الشاملة للبنان الذي كان ولا يزال موطنا للعيش المشترك ولالتقاء الاديان والثقافات التي تتقاطع على ارضه، كما تركز البحث على ضرورة الترويج لثقافة التواصل والحوار لمواجهة المشاكل وضرورة حلها”.