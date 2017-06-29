الجيش: توقيف مطلوبين وضبط أسلحة وذخائر في الشياح

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي :

دهمت دورية من مديرية المخابرات، بمؤازرة قوة عسكرية فجر اليوم، منازل عدد من المطلوبين في محلة الشياح، وتم توقيف عدد منهم أبرزهم المدعو نضال محمد شعيب، حيث ضبط في منزله بندقية حربية نوع كلاشينكوف و21 مسدساً، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية المتنوعة. تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء اللازم.