عصابة مختصة بسرقة مركبات آلية في جبل لبنان في قبضة الأمن

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العـلاقات العـامة انه في الآونة الاخيرة حصلت عدة عمليات سرقة لمركبات آلية من نوع بيك آب بعضها محملة بمولدات كهربائية، وذلك في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.

واضافت فب بلاغ: “نتيجةً لعمليات الرصد والتعقب، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية الفاعلين.

بتاريخي 19 و28/6/2017، قامت قوة من المكتب المذكور بعمليات دهم خاطفة في مناطق الجية، الناعمة والاوزاعي، اسفرت عن توقيف كل من :

م. س. (مواليد عام 1965، لبناني)

ع. ز. (مواليج عام 1979، لبناني)

ي. س. (مواليد عام 1970، فلسطيني)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بسرقة 10 سيارات من نوع “بيك آب” بعضها محملة بمولدات كهربائية، ونقلها الى احدى البلدات البقاعية وبيعها لقاء مبالغ مالية ومخدرات للمدعو (ح. م.) أحد تجار المخدرات (العمل جار لتوقيفه)”.

كما تبين انهم مطلوبين للقضاء بالعديد من المذكرات والاحكام القضائية بجرائم: تزوير، مخدرات وسرقة، وانهم من اصحاب السوابق في سرقة السيارات. والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.