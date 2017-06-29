بارزاني: كردستان ستكون جارة جيدة للعراق وستتقاسم معه المياه والنفط

إعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن إنفصال الإقليم عن العراق سيكون عاملا لإستقرار المنطقة، مبينا أن الأكراد سيواصلون تعاونهم الوثيق مع بغداد.

وكتب بارزاني في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، إن “إستقلال كردستان قد يجعل المنطقة أكثر إستقرارا”، وستقيم كدولة علاقات متينة مع بغداد ، وستكون جارة ممتازة وستتعاون ضد الإرهاب وستتقاسم الموارد معها ومنها المياه والنفط بالطريقة التي تعود بالنفع على البلدين.

وأضاف: “سيقرر شعب كردستان العراق في الإستفتاء الملزم الذي سيجري في 25 أيلول من هذا العام، إذا ما كانوا يريدون الإستقلال ، أو البقاء كجزء من العراق”، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تشكل أي تهديد على أي طرف، و”لن تتغير الحدود مع أي من الدول المجاورة” في إشارة إلى تركيا وإيران .

وأشار المسؤول الكردي إلى أن إعلان توقيت وطريقة الإنفصال بعد الإستفتاء ستكون “بعد مفاوضات ومشاورات واسعة مع بغداد ومع الدول المجاورة والمجتمع الدولي”، متابعا “سنكون عمليين مع بغداد ، ونقترح بأن يتم منح فرصة لسكان المناطق المتنازع عليها لتحديد مستقبلهم بطريقة ديمقراطية”.

وتابع بارزاني المنتهية ولايته الرئاسية منذ آب عام 2015، أنه “بغض النظر عن نتائج الإستفتاء، فإننا سنواصل تعاوننا الوثيق مع القوات العراقية وقوات التحالف حتى يتحقق النصر النهائي على تنظيم “داعش”.