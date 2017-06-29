الرياشي افتتح المعرض الحصري LE SALON DE L’ÉTÉ SUMMER TRENDS 2017

افتتح وزير الإعلام ملحم الرياشي والفنانة اليسا المعرض الحصري “Le Salon de l’été Summer Trends 2017″، والذي يعد الأول من نوعه في لبنان والمنطقة، في الواجهة الصيفية اللبنانية الشهيرة فندق سان جورج ونادي اليخوت – بيروت، ويضم المعرض عددا من دور الأزياء والمجوهرات وشركات السفر والسياحة والمأكولات والصناعات الحرفية وصناعة الصابون، وزينة المنازل والمفروشات، وهو من تنظيم مديرة شركة “زينيت” زينا ناكوزي عقيقي ، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى التاسعة ليلا.

وبعد ان جال الوزير الرياشي والفنانة اليسا على ارجاء المعرض وتحدثا الى المشاركين والتقطا الصور التذكارية معهم وسط حشد من الإعلاميين والصحافيين الذين توافدوا بكثافة لتغطية هذا الحدث، قال الوزير الرياشي الذي رعى المعرض :” هذا المعرض يعبر عن اهمية لبنان ودوره في المنطقة، والنموذج الذي يقدمه لبنان لكل دول المنطقة والعالم وكل الشعوب هو على اهمية التآخي وعلى اهمية الإنتاج والإبداع، وهذا المشهد الذي نراه ليس بقليل، فهناك الكثير من المشاهد الإبداعية التي تعبر عن الإنتاج اللبناني والصناعة الفنية المميزة “. ودعا الجميع ” للقيام بمبادرات ثقافية لأن الإبداع جزء اساسي من دور لبنان”.

واعتبر الوزير الرياشي ان “المساعدة كبيرة من الإعلام للقطاع السياحي، والإعلام حاضر في كل المناسبات لينقل الصورة من خلال الإعلام الحديث لكل الناس، ويمكننا الآن ان نرى كم ان وسائل التواصل الإجتماعي تتحرك في هذا المعرض لنكتشف كم ان لبنان حاضر واعلامه حاضر”.

اما الفنانة اليسا فعبرت عن سرورها للمشاركة في هذا المعرض الذي” يظهر الإبداع اللبناني والتحدي اللبناني وحب اللبنانيين للحياة” مشيرة الى ان” مشاركتها في هذا المعرض ما هو الا تشجيع للعارضين اللبنانيين والمصممين اللبنانيين وللانتاج اللبناني.