الحجار لـ”لبنان الحر”: لا أحد آلمه كلام نصرالله بقدر ما آلم الحريري

رأى النائب محمد الحجار أنّ الرئيس الحريري ليس فقط رئيس تيار “المستقبل” انما رئيس حكومة كل لبنان وبالتالي لا أحد آلمه كلام السيد نصرالله بقدر ما آلم الحريري ولكن هناك ظروف اليوم تحتم ربط نزاع مع “حزب الله”، مشيراً الى ان هذا لا يعني اننا سنصمت ولن يكون لنا موقف ردًا على اي امر يقوم به حزب الله .

وأوضح في حديث لـ”لبنان الحر” ان الحريري يترأس حكومة كل لبنان إنما تيار المستقبل وأصدر بياناً يرد فيه ويجب عدم الوقوف على من اصدر الموقف الحريري او “التيار”.

وأضاف: “ما يفعله “حزب الله” خطير جدا وما يحصل من خطابات جنون”، لافتاً الى أن السيد حسن يقول الامر لي وهذا لا يجوز بهذا الجو التفاؤلي الذي تولّد عند اللبنانيين بعد تجاوز مطبات الرئاسة والحكومة وقانون الانتخاب وهو يضرب بهذا الخطاب كل ما تحقق.

واستغرب هذا الاصرار بربط لبنان بالمشروع الايراني واستفزاز الداخل كما المحيط وهذا الاصرار على جلب المشاكل الى البلد لم يعد في اطار الداخل فقط او لردع اسرائيل انما هناك شيء اكبر .

واعتبر الحجار ان هذا الامر يستدعي تفكيرا من اللبنانيين ومن حزب الله نفسه وهذا المشهد يشبه مرحلة سبقت دخول حزب الله الى سوريا. ورأى انه بتقديره يجب ان يكون هذا الملف على طاولة الحكومة . وشدد على انه يجب على كل القوى السياسية ان تقف وتصدر موقفها مما قاله نصرالله. وتوجه الى الحزب بالقول: يا حزب الله ارحم لبنان وارحم البلد.

واشار الحجار الى أن ّ ما صدر تجاوز للدولة واللبنانيين واصرار على ربط لبنان بالمشروع الايراني السلطوي مشددًا على أنّ ايران تريد تفجير المنطقة والسيطرة عليها ومصلحتنا تحييد لبنان عن صراع المنطقة.