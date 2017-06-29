وفد من لجنة الأشغال تابع وعثمان قانون السير… قباني:المشكلة الأساسية نقص عديد الأمن الداخلي

زار وفد من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب محمد قباني، وضم النواب نبيل نقولا وحكمت ديب وقاسم هاشم وخضر حبيب وكاظم الخير ونضال حبيب وخالد زهرمان، مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- ثكنة المقر العام في الأشرفية، حيث بحث مع المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان في قانون السير.

وبعد اللقاء أشار قباني إلى أن الاجتماع مع اللواء عثمان “متعلق بقانون السير وتطبيقه، لأننا نعلم أن القانون الذي صدر منذ سنوات تكمن أهميته في أن يتم التشدد في تطبيقه، وقد تبين لنا أن المشكلة الأساسية في عدم تطبيق القانون كما يجب تعود إلى النقص في عديد قوى الأمن الداخلي”. ورأى أن “المطلوب تطويع 2000 عنصر كل عام في عديد قوى الأمن الداخلي لمدة 5 سنوات”، داعيا إلى تعاون المواطنين مع قوى الأمن الداخلي في تصوير المخالفات التي تحصل على الطرق وإبلاغ قوى الأمن عنها، بما يساعد في ضبط المخالفات. وفي موضوع الدراجات النارية نحن نعلم أن هناك صعوبة في ضبط كل الدراجات، وقوى الأمن تتلف تلك التي يتم ضبطها لكي لا تستعمل مجددا”. ولفت إلى “أننا سنصدر توصيات قريبا تهم قوى الأمن”.

وأوضح أنه “تم خلال الاجتماع تناول موضوع مجمع abc الذي سيفتتح في 27 تموز المقبل في محلة فردان وسيتسبب بزحمة سير في المكان، وضرورة وضع حلول لتخفيف الزحمة والضرر بالتعاون مع محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت والمهندسين في البلدية”.

وختم مؤكدا “ضرورة التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية والبلديات وقوى الأمن الداخلي لمتابعة الموضوع”.