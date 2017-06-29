كيان “داعش” انهار … جامع النوري بقبضة الجيش العراقي

أعلن الجيش العراقي سيطرته الخميس على جامع النوري الكبير في مدينة الموصل القديمة.

وأتى هذا الاعلان بعد ساعات على توجيه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قادته العسكريين، مساء الأربعاء، لحسم معركة الموصل، كما تزامنت تلك السيطرة مع التاريخ الذي ألقى فيه زعيم تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، خطابه في جامع النوري في 29 حزيران قبل 2014، معلناً خلافته المزعومة.

وتعد السيطرة على جامع النوري نصرا رمزيا لدى القوات العراقية في وقت أعلن التلفزيون العراقي الرسمي إنهيار كيان “داعش”.

وكان العبادي اطلع على آخر المستجدات العسكرية الخاصة بتحرير الجانب الأيمن للموصل، خلال زيارة أجراها لمقر قيادة العمليات المشتركة مساء الأربعاء.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن الاخير ناقش آخر المستجدات الخاصة بمعركة الموصل خلال اجتماع عقد مع كبار القيادات العسكرية والأمنية لعمليات قادمون يا نينوى، وتمت مناقشة خطط المعركة، وإصدار التوجيهات للقوات الأمنية وقياداتها بحسمها.

وقال البيان إن العبادي أكد أن “تضحيات القوات العراقية كان لها الدور الكبير في تحقيق النصر، وأننا عازمون على تحرير كامل الأراضي العراقية التي احتلها الإرهاب”.

وكان خلاف بين القيادة العراقية والتحالف الدولي نشب حول موعد حسم معركة الموصل، حيث يريد العراقيون إعلان النصر بعد استعادة منطقتي السرجخانة والميدان، بينما يطالب التحالف بالتريث إلى ما بعد تأمين المنطقة القديمة بالكامل من المتطرفين.

وفي وقت سابق، جدد العبادي القول إن إعلان النصر بات قريبا جدا على تنظيم “داعش” في مدينة الموصل.

وأشار إلى أن “الدواعش يحاولون إلحاق دمار كبير وارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين في آخر بقعة محاصرين فيها بالموصل”.