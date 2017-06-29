تويني: إيرادات سلسلة الرتب والرواتب مؤمنة

اكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني حسم ملف سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب لأن الموضوع شبع بحثاً، مشيراً الى ان الايرادات باتت مؤمنة من خلال الضرائب على الأملاك البحرية وزيادة الواحد في المئة على TVA ومن الايرادات الاضافية التي اقترحها مجلس الوزراء.

تويني وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، أشار الى ان القطاع الخاص سيسير بالسلسلة في المرحلة المقبلة، عدد بعض الايجابيات التي يمكن ان يعكسها اقرار السلسلة وابرزها ضخ كتلة مالية جديدة في السوق وتنشيط الاقتصاد، مؤكداً العمل على ملف مستشفى البوار ودرسه عبر سلسلة اجتماعات بين مندوب الوزارة وادارة المستشفى.

وتطرق تويني الى ملف المشاعات وعملية قضمها من قبل بعض النافذين، لافتاً الى ان القضية مشابهة للاملاك البحرية وبالتالي يجب طرحها في مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المعتدين ووقف الاعتداءات الحاصلة.