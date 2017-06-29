للتيليغ عن أي مطلق للنار… المشنوق: كلام نصرالله خارج سياق المسار اللبناني

أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في بعبدا: “أنّ الأجهزة تقوم بواجباتها ولكن لسنا نحن من نقرر من يتم توقيفه ومن لا”، لافتا الى ان “لوم قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية مبالغ فيه”.

وأضاف: “الرئيس عون يعطي كل اهتمامه لمنطقة بعلبك والبقاع وأنا أتابع هذه المنطقة منذ مدة”.

ودعا المشنوق المواطنين الى التبليغ عن أي مطلق للنار، عند اعلان نتائج امتحانات الشهادات الرسمية، مؤكدا “ان لا غطاء سياسيا على أحد”.

وعن قانون الانتخاب، قال المشنوق: “هناك الكثير من التفاصيل لا تنتهي قبل شهر، ولا نقاش في مسألة موعدها لأنه محسوم وستتم في وقتها، وسيكون هناك بطاقة بالتأكيد والنقاش مع الخبراء هو ليكون هناك دقة في التنفيذ”.

وأشار المشنوق الى “انه تم تناول مسألة السجون مع الرئيس عون وتحديدا الاكتظاظ لأنه لا قدرة لاستيعاب أعداد المخالفين والموقوفين ونحن نعمل على هذا الملف”.

وعن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال: “لا يمثل موقف الدولة اللبنانية ولا الحكومة ولا الشعب وهو خارج سياق المسار اللبناني”.

ورأى المشنوق أن “الوضع في سوريا الآن لا يسمح بتحديد المناطق المستقرة، وعودة أي سوري إلى بلاده تحتاج إلى إجراءات”.