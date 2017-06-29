بولندا تُخلي قطاراً متجهاً إلى برلين للإشتباه بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة في بولندا انها أخلت مساء الأربعاء، قطارا كان يقوم برحلة بين العاصمة وارسو والعاصمة الألمانية برلين ، إثر ورود إنذار بوجود قنبلة على متنه، مشيرة إلى أن عمليات التحقق من صحة الإنذار ما زالت جارية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماغدالينا بولاك ، إن “شركة سكك الحديد البولندية “بي كي بي” تلقت قرابة الساعة السابعة مساء (17,00 ت غ) بريدا إلكترونيا يبلغها بوجود شحنة ناسفة على متن القطار. لقد توقف القطار في محطة موغيلنو، وهي قرية صغيرة في وسط بولندا، واضطر ركابه وعددهم بضع مئات لمغادرته”.

ونقلت “فرانس برس” عن المتحدثة باسم الشرطة قولها إنه “تم إرسال فريق خبراء إلى المكان للتحقق مما إذا كان الإنذار كاذبا أم لا”.