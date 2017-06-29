تعرفوا إلى وجبات الرؤساء في الصباح!

تَتسم وجبة الإفطار بأنها خفيفة بالمقارنة مع الوجبات الأخرى، وتتنوع وجبات الإفطار حول العالم من حيث المحتوى، ولكل شخص عاداته الخاصة في وجبة الإفطار، وهي أهم الوجبات اليومية؛ لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من مواد غذائية لازمة لأداء النشاط اليومي، وتساعد على تحسين المزاج نتيجة حصول الجسم على ما يحتاجه من طاقة وحيوية ونشاط، ولكن هل فكرت يوماً ماذا يأكل الرؤساء في وجبة الإفطار؟

الرئيس الأميركي أوباما

يتناول الرئيس الأميركي أوباما البيض المسلوق، والبطاطا، والقمح الأبيض، وفي بعض الأوقات اللحم المقدد، والفاكهة، والشوفان.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

نادراً ما يتناول الرئيس دونالد ترامب وجبة الإفطار، ولكن عندما يفعل، يأكل اللحم المقدد المحروق، والبيض المسلوق، كما أنه يفضل تقديم وجبة الإفطار له بشكل منسق وجيد للغاية.

الرئيس هربرت هوفر

هو الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة، وكان يفضل تناول على الفطور اللحم المقدد، والبيض، والنقانق، والكعك، والقمح.

الرئيس وارن هاردينغ

هو الرئيس التاسع والعشرين للولايات المتحدة، وكان معتاداً على أكل فطائر الوفل بكميات كبيرة، بالإضافة إلى الزبدة والعسل.

فرانكلين روزفلت

رجل دولة وزعيم سياسي أميركي، شغل منصب الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة، وكان يتناول البيض المخفوق، و19 قطعة من اللحم المقدد.

ليندون جونسون

هو سياسي أميركي، شغل منصب الرئيس السادس والثلاثين للولايات المتحدة من عام 1963 إلى 1969، وشملت وجبة الإفطار له سجق لحم الغزلان، البطيخ المبرد، البيض المخفوق، الفطائر، البسكويت، القهوة الساخنة.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب مراعاة أن تحتوي وجبة الإفطار على العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم من طاقة وفيتامينات ومعادن وألياف، وهذه المكونات لوجبات الإفطار الصحية تمد الجسم بالطاقة اللازمة لزيادة القدرة على التعلّم والتركيز وتحسين الذّاكرة.