مقتل ثمانيني بإطلاق النار العشوائي في بعلبك احتفاء بصدور نتائج البريفيه

قتل المواطن حسين جمال الدين (85 سنة) متأثرا بجروح أصيب بها في رئته أمام منزله في محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، نتيجة إطلاق النار العشوائي احتفاء بصدور نتائج الشهادة المتوسطة “البريفيه”. وكان نقل، وهو في حال حرجة إلى مستشفى دار الحكمة، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وكانت قوى الامن الداخلي قد أطلقت حملة في الأيام القليلة الماضية تحت عنوان بتقبل تقتل، من أجل الحد من أعمال إطلاق النار العشوائية.