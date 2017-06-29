الرياشي بحث مع السفير المصري في زيارته للقاهرة

أخبار حزبيةالخميس 29 حزيران 2017 الرياشي بحث مع السفير المصري في زيارته للقاهرةاستقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي، ظهر الخميس في مكتبه في الوزارة، السفير المصري نزيه النجاري، وبحث معه في الزيارة التي سيقوم بها الوزير الرياشي للقاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء الاعلام العرب.بعد اللقاء، قال النجاري:”التقيت اليوم الوزير الرياشي في اطار التواصل الدائم معه وللاعداد للزيارة التي يقوم بها لمصر للمشاركة في مؤتمر وزراء الاعلام العرب ولعقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين هناك”. اضاف :”كما تم البحث في الاوضاع الاقليمية والتطورات التي تهم لبنان ومصر والتي نسعى الى التعاون من اجل استقرار الاوضاع في المنطقة واستشراف المستقبل بالنسبة الى مجريات هذه الاوضاع”.كلمات مفتاحية:السفير المصريملحم الرياشيالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام