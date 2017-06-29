شكري: قطر تحاول زعزعة إستقرار المنطقة.. وعليها أن تختار

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري ، على أن قطر مطالبة بالإختيار بين “الحفاظ على الأمن القومى العربى أو الإستمرار فى تقويضه لمصلحة قوى خارجية”، متهما قطر بـ”محاولة زعزعة إستقرار المنطقة”، ومتحدثا عن أن “تضحيات المصريين ضد الإرهاب لن تذهب سدى”.

وأشار شكري في تصريحات نقلتها عنه “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، إلى أن قطر مطالبة بأن تختار بين “أن تكون طرفا يحمى ويصون الأمن القومي العربي، أو أن تستمر فى محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأمن القومي العربي لصالح قوى خارجية أو جماعات مارقة لفظتها المجتمعات والشعوب العربية”.

واغتنم الوزير المصري قرب ذكرى مظاهرات 30 يونيو التي كانت أحد عوامل الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، للقول إن شعب مصر “الذي ثار على طغيان الفكر المتطرف والاستئثار بالسلطة وتقويض مؤسساته الوطنية لصالح قوى وولاءات خارجية، لا يمكن أن يقبل بأية مساومات على أمن ومقدرات هذا الوطن”.

وأضاف شكري في حديثه عن مطالب بلاده الموجهة لقطر مع الدول الأخرى المقاطعة: ” المطالب المصرية معروفة وواضحة، ومن يرغب فى الاستمرار بالتآمر على مصر وشعبها فسيكون أول من يكتوى بنار تآمره”.

واختتم شكري بالقول إن “تضحيات أبناء مصر ضد الإرهاب والقوى الظلامية ومن يدعمها لن تذهب سدى”، وإن بلاده “مستمرة بكل حزم فى مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره حتى يتم اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله”.