جعجع أبرق لميركل معزياً ولمحمد بن سلمان مهنئاً: لإبقاء لبنان في أولوية اهتماماتكم

أبرق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئاً بمناسبة مبايعته ولياً للعهد. فقال:”بعد مسيرة غنيّة بالإنجازات تجلّى خلالها اقتداركم في النهوض في مختلف المهام الموكلة اليكم، أسأل الله أن يمنّ عليكم بوافر التوفيق والسؤدد والتقدم، والاستقرار لوطنكم الكبير، المملكة العربية السعودية، والعالم العربي ككل”.

وتابع جعجع:”نظراً لقناعتي الراسخة بأن المملكة تريد الخير للبنان والعالم العربي، آمل من سموّكم إبقاء لبنان في أولوية اهتماماتكم لما يمثله من قيمة حضارية وثقافية وإنسانية، ومن موقع استراتيجي على تقاطع بين الصراع العربي-الإسرائيلي والصراع العربي- الإيراني في سوريا والمنطقة. كذلك أصبو من خلال تعاوني وسموّكم الى تعزيز العلاقات بين المملكة ومسيحيي لبنان، وذلك على صعيد الحوار بين الأديان الذي ترعاه المملكة كما على الصعيد السياسي.”

الى ذلك، أرسل جعجع برقية الى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل معزياً بالمسشتار السابق هيلموت كول، واصفاً إياه بمهندس الوحدة الألمانية عام 1990 والأب المؤسس للمشروع الأوروبي.​