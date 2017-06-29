الخارجية السورية: الحملة الاميركية عن نيات سوريا لشن هجوم كيميائي عارية من الصحة

اكدت وزارة الخارجية السورية “ان الولايات المتحدة الاميركية شنت خلال الايام القليلة الماضية حملة مضللة ادعت فيها وجود نيات لدى سوريا لشن هجوم كيميائي على المواطنين السوريين وان هذه الادعاءات المضللة عارية من الصحة ولا تستند الى اي معطيات او مبررات”.

واعتبرت ان “هدف هذه الادعاءات هو تبرير عدوان جديد على سوريا بذرائع واهية كما جرى فى العدوان الاميركي على مطار الشعيرات وللتستر على الاعتداءات التي يقوم بها التحالف الدولي غير المشروع الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية”.

واكدت ان “سوريا تخلصت من البرنامج الكيميائي الى غير رجعة وذلك بشهادة المنظمات الدولية المختصة وانه لا يوجد لديها اي اسلحة كيميائية وانها تدين استخدامها بقوة فى اي مكان كان ولأي غرض كان وتحت اي ذريعة كانت وانها لم تلجأ الى استخدام اي مواد كيميائية سامة منذ بداية الازمة اطلاقا”.

وختم ان سوريا “تدين التهديدات الاميركية وترفضها جملة وتفصيلا وتؤكد ان اي عدوان اميركي على جيشها وشعبها هو خدمة للتنظيمات الارهابية المسلحة”.