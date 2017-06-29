اللقاء الأول بين ترامب وبوتين سيعقد على هامش قمة مجموعة G20 في هامبورغ

أكد البيت الأبيض أن اللقاء الأول بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتم عقده على هامش أعمال قمة مجموعة الدول الكبرى الـ20 في هامبورغ الألمانية. ومن المتوقع أن تجري هذه القمة خلال يومي 7 و8 من شهر تموز المقبل.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن “الزعيمين سيلتقيان بشكل أو بآخر على هامش القمة” المذكورة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن، في وقت سابق، أن موسكو تتوقع عقد لقاء بين بوتين وترامب في هامبورغ، موضحا أن المحادثات ستركز على “تطبيع الحوار” بين روسيا والولايات المتحدة.