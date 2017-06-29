وتشارك في المناورات قوات أميركية وأسترالية قوامها 33 ألف جندي، تحملها سفن حربية مزودة بطائرات مقاتلة، تأتي مع تنامي المخاوف من حدوث مواجهة جراء التوتر بسبب أنشطة الصين، خاصة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وحين سئل الأميرال هاري هاريس قائد القوات الأميركية في آسيا والمحيط الهادي، كيف ستنظر الصين إلى المناورات، قال إن حجم القوات مقصود لإرسال “إشارة معينة”.

وأضاف للصحفيين على متن المدمرة بونوم ريتشارد “أنا سعيد بالرسالة التي يبعث بها هذا إلى أصدقائنا وحلفائنا وأعدائنا المحتملين”.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر القليلة الماضية، إذ تسعى واشنطن للتصدي لما تعتبره سعيا من بكين لتأكيد قوتها في المحيط الهادي، وتجلى ذلك في إنشاء الصين جزرا صناعية ببحر الصين الجنوبي.

وتقول بكين إن لها الحق في السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، الذي تمر عبره تجارة حجمها خمسة تريليونات دولار سنويا.

وتقول بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان إن لها حقوقا في السيادة عليه أيضا.

وتستمر المناورات لمدة شهر في المياه الإقليمية الأسترالية، وتشمل تدريبا على عمليات برية وجوية.