الحرارة إلى مزيد من الإرتفاع في اليومين المقبلين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبيا متمركزة فوق الخليج العربي ويشتد تأثيرها خلال عطلة نهاية الاسبوع علما ان معدل الحرارة المتوسطي المعتاد لهذه الفترة هو بين 24 و 32 درجة مئوية في بيروت.

الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 30 درجة، في الداخل من 18 الى 38 درجة، في الارز من 15 الى 28 درجة.

الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

الانقشاع متوسط، يسوء محليا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 90 %

حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 28 درجة.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 05:30 ساعة غروب الشمس: 19:52