المرعبي استنكر الاعتداءات على الجيش في عرسال

استنكر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، في بيان، الإعتداءات التي تعرض لها الجيش اللبناني في مخيمي النور والقارية اليوم الجمعة في عرسال”، مثمّناً سهر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على أمن المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء، متمنياً لجرحى الجيش الشفاء العاجل، ومقدماً التعازي لأهل “الطفلة البريئة التي قضت في الاعتداء المجرم نتيجة إقدام انتحاري على تفجير نفسه، وسط أفراد عائلتها”.

ودعا المرعبي الى تعاون الجميع مع القوى العسكرية والأمنية، حفاظاً على الامن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.