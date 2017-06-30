توقعات بزيارة فرنجية عون لفتح صفحة جديدة

توقعت مصادر نيابية في تصريحات لـ“السياسة”، أن يقوم رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية، بزيارة قريبة إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس ميشال عون، بعدما يكون تلقى دعوة رسمية منه، حيث سيكون اللقاء في حال حصوله مناسبة لفتح صفحة جديدة بين الرجلين قائمة على التعاون والتنسيق، وبما يطوي الصفحة الماضية بكل سلبياتها، سيما وأن رئيس الجمهورية، كما نائب زغرتا، حريصان على تطوير العلاقات بينهما لمصلحة البلد وتعزيز عمل المؤسسات، بعدما كان النائب فرنجية من المؤيدين للقانون الانتخابي الجديد ومن الداعمين لمساعي الرئيس عون على هذا الصعيد.