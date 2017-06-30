توقيف مطلوب بالاعتداء على أحد القضاة في الأشرفية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن مديرية جبل لبنان الإقليمية تمكنت بتاريخ 29/6/2017، بعد التحريات والاستقصاءات التي أجرتها، وبناء على إشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، من توقيف المدعو م.ه. الذي قام بتاريخ 17/6/2017 بالاعتداء سطوا على أحد القضاة في منطقة الأشرفية، وسرق مبلغا من المال وأوراقا ثبوتية.

وتابعت:”ثبت ضلوعه في عمليات سرقة وسطو، ومن بينها عملية نشل فتاة داخل سيارتها في محلة الجناح قرب السبينس منذ حوالى شهر تقريبا، كما تبين وجود بلاغ بحث وتحر بحقه صادر عن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بجرائم سلب أخرى”.

وأضافت:”بناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لأمن الدولة صورة المعتدي، وتطلب من الأشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله الحضور إلى مكتب بعبدا الإقليمي التابع لمديرية جبل لبنان الإقليمية، أو الاتصال برقم الهاتف 920953/05 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.