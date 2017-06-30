بالصور: سالبو بنك عودة – بحمدون مع مسروقاتهم في قبضة قوى الأمن

بعدما أقدم ثلاثة أشخاص ملثّمين على متن سيارة نوع هيونداي زجاجها حاجب للرؤية، يحملون أسلحة حربية نوع “بومب أكشن” و”كلاشنكوف” الساعة 12.00 من تاريخ 21/6/2017 على الدخول الى بنك عودة – فرع بحمدون وإطلاق عدة عيارات نارية وسلبوا مبلغ 30 الف دولار و40 مليون ليرة لبنانية وفروا باتجاه بيروت.

بنتيجة المتابعة الفورية تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية الفاعلين، وهم ثلاثة أشقاء:

– ف. ف. (مواليد عام 1975، لبناني)

– ف. ف. (مواليد عام 1991، لبناني)

– ف. ف. (مواليدعام 1992، لبناني)

وعليه نفذت قوة خاصّة من شعبة المعلومات عملية إطباق سريعة ومتزامنة على ثلاثة أماكن تواجد فيها المذكورين في محلة صوفر ومحيطها، فجر تاريخ 30/6/2017 وبناء على إشارة القضاء المختص، تم بنتيجتها توقيف الفاعلين وضبط مبالغ مالية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، إضافة الى السلاح المستعمل في عملية السلب وأسلحة إضافية. بالتحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ عملية السطو المسلح على المصرف المذكور.