كاميرون: اللبنانيون في كندا امتازوا بدور ديناميكي

أشارت سفيرة كندا في لبنان ميشيل كاميرون إلى أن المظهر التعددي الجامع الذي يتحلى به هذا الجمع من الحاضرين هو مشابه للتعددية الإجتماعية والثقافية التي تمتاز بها كندا وهذا وجه شبه بين كندا ولبنان في هذا المجال.

وأثنت كاميرون خلال إستضافة “غرفة طرابلس ولبنان الشمالي” حفل إحياء الذكرى الخمسين بعد المئة (150) لتأسيس الكونفيديرالية الكندية، بدعوة من “الجمعية اللبنانية الكندية”، على الدور الديناميكي الذي يمتاز به اللبنانييون في كندا وأنهم عنوان فعلي لقصص نجاح يساهمون مساهمة حثيثة في بناء كندا.

ولفتت إلى أن بلادها تتطلع دائما الى بناء أوسع العلاقات المتعددة الوجوه مع لبنان وخصوصا في العلاقات الإقتصادية والتجارية والثقافية، لافتة إلى أنه على نطاق طرابلس ولبنان الشمالي فإن هذه العلاقات يجب أن تترسخ وبقوة من خلال غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال التي نشكرها على مشاركتها في إقامة هذه الإحتفالية المتعلقة ببلدها كندا وأنها مصدر إعتزاز وشكر وترحاب.