بعد 800 سنة…. البطريريك دانيال حدشيتي إلى وسط حمانا

برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ولمناسبة سنة الشهادة والشهداء الموارنة، وذكرى مرور 800 سنة على إستشهاد البطريريك الماروني مار دانيال الحدشيتي، دعا النائب والوزير السابق عبدالله فرحات وعائلات آل حدشيتي إلى المشاركة في إحتفال رفع الستار عن تمثال للبطريرك الشهيد في الحديقة المقامة على إسمه وسط بلدة حمانا في الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم السبت المقبل في 1-7-2017.