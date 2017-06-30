رئيس مجلس إدارة بنك بيروت: إنتخابات جمعية المصارف إنجاز ديموقراطي

هنّأ رئيس مجلس إدارة بنك بيروت الدكتور سليم صفير القطاع المصرفي بما وصفه “الإنجاز الديموقراطي الذي أعاد الإنتخابات إلى جمعية المصارف، وكرّس ممارسة غابت عنها منذ أكثر من 23 عاماً” معتبراً أنه “حدث تاريخي وقد أصبح ثابتاً من خلال المشاركة التي تجلّت من خلال عملية التصويت”.

وعلى الرغم من فوز اللائحة المنافسة، اعتبر صفير “اننا رابحون في هذه الانتخابات” معللاً الأمر بأننا “ربحنا التسليم بأحقية الإنتخابات، ربحنا الإقتناع من جميع الأفرقاء بوجوب تحقيق تغيير في الممارسة الإدارية والتقنية داخل الجمعية. وربحنا الإيمان بأننا نبقى كلنا زملاء وأن هدفنا جميعاً أولاً وأخيراً الإقتصاد والبلد… ولعلّ هنا تكمن قيمة الديموقراطية التي تسمح بالمنافسة المشروعة للمصلحة العامة على قاعدة المساواة والإعتراف بالآخر”.

كما هنّأ صفير الفائزين قائلاً “مبروك لكلّ الزملاء الذين خاضوا المعركة الإنتخابية بروح رياضية”.