مهتمون بزغرتا… حاصباني من دارة معوض: اوعزت بإستقبال المستشفيات جرحى الجيش

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني تحية لكل من استشهد في سبيل لبنان والدولة، قائلاً: “انا سعيد جداً انني في زغرتا في زيارة سأجول خلالها على مستشفيات المنطقة”.

واضاف خلال زيارته دارة الرئيس الشهيد رنيه معوض ضمن جولته الزغرتاوية: ” تحية للجيش اللبناني الذي يقوم بعمل جبار وكبير جداً ونعتبره الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان والحدود اللبنانية، وروح من يستشهد في سبيل لبنان يعطينا القوة لنستمر في بناء الدولة التي تعمل سلطاتها دورها الصحيح”.

واردف: ” اوعزت الى جميع المستشفيات لاستقبال جرحى الجيش ونتمنى له النجاح الدائم للحفاظ على ارض الوطن”.

وتابع: ” سنكون خط دفاع بوجه كل من لا يريد بناء الدولة القوية التي تبنى بسواعد جيشها وفكر قادتها”.

وختم: ” زيارتنا هي للتعبير عن اهتمامنا بزغرتا وجميع المناطق اللبنانية”.