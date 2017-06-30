توقيف سارقَي بنك البركة

بتاريخ 28 حزيران 2017 دخل شخصان ملثّمان بنك البركة الكائن في محلة الكولا ونفّذا عملية سطو مسلّح، حيث شهرا مسدسين حربيين وأطلق أحدهما عياراً نارياً باتجاه أحد الموظفين من دون أن يصاب بأذى، وسلبا مبلغ 43841 دولاراً أميركياً و 58974000 ل.ل.، ثم لاذا بالفرار على متن دراجة آلية إلى جهةٍ مجهولة.

وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهما، وهما:

-ع . أ. (مواليد عام 1989، لبناني)

– ح. ح. (مواليد عام 1984 ، لبناني)

وبتاريخ 30 حزيران 2017، وبناء على إشارة القضاء المختص، نفّذت قوة خاصة من الشعبة المذكورة عملية دهم متزامنة، تم بنتيجتها توقيف المذكورين في محلتي الطريق الجديدة (بيروت) وداوود العلي (قضاء الشوف)، وجرى ضبط بندقية كلاشنكوف ومسدس حربي والدراجة المستخدمة في عملية السطو، إضافةً الى دراجتين آليتين حديتثي الصنع.

وبتفتيش منزلي الموقوفَين، عُثر على مبلغ 41936 دولاراً اميركياً ومبلغ 40304000 ل.ل.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عملية السطو، كما اعترفا بشراء دراجتين ناريتين من المبلغ المسلوب.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.