بالصورة: قوى الأمن توقف صاحب عصابة سرقة في بلدة شحيم

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البلاغ التالي:

“بتاريخ 29/6/2017 وفي بلدة شحيم الشوفيّة، أوقفت عناصر مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية المطلوب للقضاء: ج. ق. (مواليد عام 1970، مكتوم القيد) لتأليفه عصابة سرقة في البلدة المذكورة وقيامه بعشرات عمليات سرقة لأموال المواطنين بالخفّة، وذلك ضمن محافظات جبل لبنان، بيروت والجنوب، بالإشتراك مع شخص آخر، العمل جارٍ لتوقيفه.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما أو الذين تعرفوا إلي صاحب الصورة، الحضور الى مركز مفرزة بيت الدين القضائية الكائنة في بعقلين – المرج، أو الاتصال على أحد الرقمين 300187/05 – 300216/05 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.