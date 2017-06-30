جريصاتي زار قيادة القطاع الشرقي لليونيفيل بمرجعيون والمقر العام في الناقورة

محلياتالجمعة 30 حزيران 2017 جريصاتي زار قيادة القطاع الشرقي لليونيفيل بمرجعيون والمقر العام في الناقورةأعلنت قيادة قوات اليونيفيل أن وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي زار اليوم المقر العام لليونيفيل ومنطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان.ورافق رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل بيري جريصاتي والوفد المؤلف من 12 عضوا، والذي ضم كبار القضاة ومسؤولي الوزارة، من بيروت إلى مقر قيادة القطاع الشرقي في مرجعيون ثم إلى المقر العام للبعثة في الناقورة. وقال بيري إن الوضع فى منطقة عمليات اليونيفيل وعلى طول الخط الازرق هادىء ومستق، معربا عن تقديره العميق لحكومة لبنان لما أبدته من تعاون ممتاز مع اليونيفيل لناحية تطبيق ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701.وأضاف: “لشرف كبير لنا في اليونيفيل أن نستقبل معالي وزير العدل هنا في منطقة العمليات. إن هذه الزيارة تشكل رسالة ايجابية جدا للبعثة وتجدد التزام لبنان القوي بقرار مجلس الأمن الدولي 1701”.كلمات مفتاحية:جريصاتيالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام