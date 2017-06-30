جريصاتي زار قيادة القطاع الشرقي لليونيفيل بمرجعيون والمقر العام في الناقورة

أعلنت قيادة قوات اليونيفيل أن وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي زار اليوم المقر العام لليونيفيل ومنطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

ورافق رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل بيري جريصاتي والوفد المؤلف من 12 عضوا، والذي ضم كبار القضاة ومسؤولي الوزارة، من بيروت إلى مقر قيادة القطاع الشرقي في مرجعيون ثم إلى المقر العام للبعثة في الناقورة.

وقال بيري إن الوضع فى منطقة عمليات اليونيفيل وعلى طول الخط الازرق هادىء ومستق، معربا عن تقديره العميق لحكومة لبنان لما أبدته من تعاون ممتاز مع اليونيفيل لناحية تطبيق ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وأضاف: “لشرف كبير لنا في اليونيفيل أن نستقبل معالي وزير العدل هنا في منطقة العمليات. إن هذه الزيارة تشكل رسالة ايجابية جدا للبعثة وتجدد التزام لبنان القوي بقرار مجلس الأمن الدولي 1701”.