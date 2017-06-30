“القوات” و”التيار” في زحلة طالبا بالرجوع عن تعيين حسين السيد مديرا لمعهد العلوم الإجتماعية

صدر عن كل من منسقية زحلة في القوات اللبنانية وهيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر البيان التالي: “بتاريخ 23 حزيران 2017 صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية قرار يقضي بتعيين مدير جديد لمعهد العلوم الإجتماعية الفرع الرابع – زحلة، هو الدكتور عبدالله حسين السيد خلفا للمدير المنتهية ولايته الدكتور هيكل الراعي، وهو من أبناء طائفة الروم الملكيين الكاثوليك.

يهم منسقية زحلة في القوات اللبنانية وهيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر ان يعلنا ما يلي:

أولا: التنويه بكفاءة كل من الدكتورين السيد والراعي ومستويهما الأكاديمي المميز.

ثانيا: التشبث باعتماد التوزيع الطائفي والمذهبي في كل مهمة أو تكليف فضلا عن معايير الكفاءة والإختصاص.

ثالثا: التخوف من اعتماد منهجية تهميش الوجود المسيحي في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة وسياسة القضم التي ظهرت في غير مناسبة.

رابعا: الخشية من انتهاج هذه السياسة في الجامعة اللبنانية في الفترة الأخيرة، التي تعزز الإعتقاد باستئثار فئات بحقوق فئات أخرى ما يطيح بمبدأ المشاركة والتكامل وما نص عليه الدستور والميثاق الوطني والإعلانات على اختلاف تسمياتها.

خامسا: وجوب الرجوع عن قرار تعيين الدكتور عبدالله حسين السيد وتعيين أحد الدكتورين المسيحيين اللذين تضمنت اسميهما اللائحة المرفوعة الى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب مديرا للفرع الرابع في زحلة خلفا للدكتور الراعي.

إننا ندعو الى تصحيح هذه الخطوة المتهورة إذ نرى تحت الرماد نارا، كما نحذر من ردة فعل لا تحمد عقباها.