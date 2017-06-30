أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

تحرّكت آلية العمل في إحدى الوزارات في اليومين الأخيرين بعدما ارتفعت الشكوى من المماطلة والرشى.

يُبدي نائب حزبي انفتاحاً كبيراً حتى على خصومه التقليديّين تحسّباً لأي قرار حزبي قبيل الانتخابات يُفاجئه ويحرجه.

يؤكّد نائب سابق أن الخلاف بين المتحالفين اليوم سيبرز عشيّة الانتخابات النيابيّة إذ ستكون المصالح متضاربة إلى حد كبير.

تحدّث وزير عبر حديث إذاعي عن أن ملف المشاعات والمسح العقاري سيكون أمام مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة من دون تجديد ماهية الموضوع العالق في أكثر من منطقة.

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يقال – المستقبل

إن أحــــــــزابــــــــــــــــاً وشــــــــــــــــــــخصيات معــــــارضـة بــــدأت اتصــــالات مع فاعليات من المجتمع المدني لحثّها على تشكيل لوائــــح انتخابية مشتركة لخوض الاستحقاق النــــيابي المقــــبل.

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أسرار الجمهورية

تؤكد إحدى الوزارات الأساسية أنها تسعى الى إتمام مهمة من إختصاصها لكن مواصفات الخدمات المطلوبة تجعلها بحاجة الى إختصاصيّين أجانب.

لوحظ غياب أحد نواب تيار بارز من الواجهة بعدما كان يُعدّ أحد صقور هذا التيار.

لاحظت أوساط سياسية أن وزيراً بارزاً لم يزل خارج البلاد فيما عطلة العيد انتهت منذ فترة.

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أسرار اللواء

غمز : طلب من بعض النواب صرف النظر عن الطعن بقانون الانتخاب الجديد، من غير جهة معنية.

همس : أبلغت سفيرة دولة كبرى، بعض أصدقائها «اللبنانيين» أن حزمة العقوبات المالية، ستكون مؤلمة هذه المرة؟

لغز : تتزايد الرهانات على إمكان إجراء انتخابات فرعية، في ظل العجز عن إصدار البطاقة الممغنطة!

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