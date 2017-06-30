“الأمن العام” يضبط 3 آلاف كيلوغرام من الاسماك الفاسدة

اعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه في إطار المتابعة الحثيثة لملف الأمن الغذائي في لبنان وبناء على معلومات توافرت لديها، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من ضبط كمية كبيرة من الاسماك الفاسدة في سوق السمك في محلة الكرنتينا – بيروت، بلغت زنتها ثلاثة آلاف كيلوغرام.

ودهمت قوة من المديرية العامة ليل الثلثاء 27 حزيران، بإشراف القضاء المختص، شاحنات مخصصة لتخزين الاسماك وتبريدها في سوق السمك تعود الى التاجر اللبناني (إ.ع.ط) الذي زور تاريخ صلاحية الاسماك ووزعها في الاسواق. وأوقف التاجر الذي اعترف بنتيجة التحقيق معه بما نسب اليه، ثم أحيل على النيابة العامة المختصة.

وتقوم المديرية العامة للأمن العام بتعقب كميات أخرى من الاسماك الفاسدة وزعت في الاسواق لضبطها ومصادرتها وملاحقة كل متورط في هذا الجرم.